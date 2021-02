Italia’s Got Talent 2021, i Keet & More (foto e video) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella quinta puntata del 24 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’erano anche i Keet & More, tre ragazzi di Sora e di Sulmona, che vivono a Roma, dai 25 ai 27 anni. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. I tre hanno proposto un numero di musica blue grass-country, riuscendo a coinvolgere il pubblico in studio ed i giurati, in particolare Joe Bastianich. Per loro, quattro sì. A questo link, il video dell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella quinta puntata del 24 febbraiodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’erano anche i, tre ragazzi di Sora e di Sulmona, che vivono a Roma, dai 25 ai 27 anni. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. I tre hanno proposto un numero di musica blue grass-country, riuscendo a coinvolgere il pubblico in studio ed i giurati, in particolare Joe Bastianich. Per loro, quattro sì. A questo link, ildell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog.

twosweetghosts2 : Italia’s got talent non mi puoi mettere in sottofondo KIWI CAVOLO. Stavo cercando di addormentarmi - weakvisions : Per non parlare del fatto che faccio fantasie su Bastianich guardando Italia's got Talent - WXLVES91 : @insxmnva A ITALIA’S GOT TALENT TI GIURO CHE HO URLATO - tchartii : comunque io guardo italia’s got talent solo per sentire kiwi prima della pubblicità... - zazoomblog : Italia’s Got Talent 2021 David Mazzoni il netturbino tenore (video) - #Italia’s #Talent #David #Mazzoni… -