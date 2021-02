Italiaonline | nasce Newsonline it

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Milano, 24 feb. (Adnkronos) - Sono passati dieci mesi da quando il progetto della concessionariaha compiuto i primi passi. Oggi, il bisogno dei clienti di avere informazioni indipendenti e autorevoli, in grado di metterli a riparo dalle fake news, e la necessità di usufruire dei contenuti in maniera digitale hanno unito ancor più la tecnologia e la forza commerciale di Italianonline con il mondo degli editori. È nato così.it il nuovo canale di news&information, alimentato esclusivamente dai contenuti delle testate aderenti al network della concessionaria. ''Abbiamo cercato testate digitali, indipendenti e autorevoli e questo ha dato vita e visibilità al più importante polo news del digital advertising nel Paese'', ha dichiarato Fabio Peloso, Chief Commercial Officier Italianonline. Ad oggi, a far ...

Il progetto Newsonlinea maggio 2020 come branch della concessionaria iOL Advertising, per ... Il sito è stato realizzato per intero da: la tecnologia, progettata internamente, è ......è frutto del secondo step del progetto editoriale realizzato insieme agli editori "indipendenti, autorevoli, digitali", come recita il payoff del nuovo sito. Il progetto Newsonline...È nato così newsonline.it il nuovo canale di news&information, alimentato esclusivamente dai contenuti delle testate aderenti al network della concessionaria Italiaonline. ”Abbiamo cercato testate ...Italiaonline annuncia il lancio di Newsonline.it, un nuovo sito di news che sarà alimentato esclusivamente dai contenuti delle testate aderenti al network Newsonline ...