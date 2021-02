Italiaonline lancia il nuovo sito Newsonline.it

DataMediaHub : ItaliaOnline lancia NewsOnline Aggregatore di notizie delle testate di cui è concessionaria di pubblicità -… - zazoomblog : Media Italiaonline lancia nuovo sito informazione: - Engage_Magazine : Italiaonline, il network pubblicitario Newsonline diventa (anche) un sito di notizie: nasce Newsonline. it… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiaonline lancia

Tiscali.it

La neonata property diè frutto del secondo step del progetto editoriale realizzato insieme agli editori "indipendenti, autorevoli, digitali", come recita il playoff del nuovo sito. "...'La neonata property di- spiega la società - è frutto del secondo step del progetto editoriale realizzato insieme agli editori 'indipendenti, autorevoli, digitali', come recita il ...Italiaonline presenta il nuovo sito di news alimentato esclusivamente dalle testate aderenti al network Newsonline, tra cui FIRSTonline - Tutto in unico touchpoint, a completamento del progetto editor ...Italiaonline lancia Newsonline.it, il nuovo sito di notizie alimentato dalle testate del network pubblicitario omonimo ...