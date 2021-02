Italiani uccisi in Congo, Draghi e Di Maio accolgono le salme al rientro: "L'Italia non vi dimenticherà mai" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “L’Italia piange due servitori dello Stato. Onore all’ambasciatore Luca Attanasio e a Vittorio Iacovacci, militare dell’Arma dei Carabinieri. Il nostro Paese non vi dimenticherà mai”. A scriverlo su Facebook è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che insieme al premier Mario Draghi hanno accolto all’aeroporto di Ciampino le salme dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, rimasti uccisi nell’attentato nella Repubblica Democratica del Congo. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “L’piange due servitori dello Stato. Onore all’ambasciatore Luca Attanasio e a Vittorio Iacovacci, militare dell’Arma dei Carabinieri. Il nostro Paese non vimai”. A scriverlo su Facebook è il ministro degli Esteri, Luigi Di, che insieme al premier Mariohanno accolto all’aeroporto di Ciampino ledell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, rimastinell’attentato nella Repubblica Democratica del

