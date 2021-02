Italia, servono oltre 1,1 milioni di euro per entrare nell’1% più ricco della popolazione (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – servono 1,4 milioni di dollari, pari a circa 1,15 milioni di euro, per entrare nell’1% della popolazione Italiana più ricca, secondo il Wealth Report 2021 di Knight Frank. L’Italia è comunque molto lontana in questa classifica dell’esclusività da Paesi come il Principato di Monaco, dove servono 7,9 milioni di dollari per essere tra l’1% più ricco, ai 5,1 milioni della Svizzera e ai 4,4 milioni degli Stati Uniti. L’Italia, tra i grandi Paesi europei, è pari alla Spagna e dietro a Francia (2,1 milioni di dollari), Germania (2 milioni) e ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) –1,4di dollari, pari a circa 1,15di, perna più ricca, secondo il Wealth Report 2021 di Knight Frank. L’è comunque molto lontana in questa classifica dell’esclusività da Paesi come il Principato di Monaco, dove7,9di dollari per essere tra l’1% più, ai 5,1Svizzera e ai 4,4degli Stati Uniti. L’, tra i grandi Paesipei, è pari alla Spagna e dietro a Francia (2,1di dollari), Germania (2) e ...

matteosalvinimi : #Salvini: è evidente che le idee della Lega siano diverse da quelle del Pd, ma in questo particolare momento di eme… - riotta : Produrre vaccini anticovid ib Italia non sarà né facile né breve. Provarci ok ma per la campagna vaccinale di massa… - fattoquotidiano : LEGGE SULL'USURA. LA FORMULA CHE FA COMODO ALLE BANCHE All’Italia servono riforme, parola magica. Andrea Resti dell… - ErmannoKilgore : RT @Yoda15271485: .#Salvini:'Urge produrre #vaccini anti #covid in Italia per essere autonomi'. #Federfarma:'Per essere in grado di produrr… - UBrignone : RT @matteosalvinimi: #Salvini: è evidente che le idee della Lega siano diverse da quelle del Pd, ma in questo particolare momento di emerge… -