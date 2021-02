"Italia impreparata, ha mentito Fornite all'Oms notizie false" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’Italia avrebbe mentito all’Oms sulla sua preparazione ad affrontare un’epidemia. È quanto scrive il sito britannico the Guardian che spiega come questo sarebbe avvenuto tre settimane prima che fosse confermato il caso del paziente Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’avrebbeall’Oms sulla sua preparazione ad affrontare un’epidemia. È quanto scrive il sito britannico the Guardian che spiega come questo sarebbe avvenuto tre settimane prima che fosse confermato il caso del paziente Segui su affarni.it

Mainaxcs : @jeperego 1) non capisco cosa sarebbe cambiato se l'italia si fosse ufficialmente dichiarata impreparata 2) spagna,… - FabioCarbone80 : Sul #COVID19 il @guardian scrive che Italia era impreparata e ha falsificato documenti. E non si sono visti in cas… - cris_chieppa : @lasorelladiKarl Il vaccino ci salverà. Peccato che noi comuni mortali, qui in Italia, non abbiamo nessuna previsio… - UbaldoLorenzo : @GiuseppePalma78 @AlbertoBagnai La cosa ancor più grave è che l' OMS aveva mandato agli Stati un' avviso di pericol… - 089Silvy : RT @TengoBottega: @stefanofile @claudiovelardi Stefano... Renzi ha salvato l’Italia dal 1 vale 1 con il quale Grillo ha ingannato gli itali… -