Italia femminile, con Israele per la qualificazione diretta agli Europei (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’Italia è pronta. La nazionale femminile guidata dal ct Bertolini, nella sfida del Franchi in programma oggi pomeriggio alle 17:30 contro Israele (diretta su Rai 2), recupero che chiude il girone B di qualificazione agli Europei, conoscerà finalmente il proprio destino. L’obiettivo è ovviamente quello di staccare il pass diretto per la competizione che avrà luogo in Inghilterra a partire dal 6 luglio 2022, e per fare ciò alla nostra nazionale servirà vincere segnando almeno due gol. Italia, il grande aiuto dalla Finlandia In realtà, l’Italia un passo fondamentale verso la qualificazione l’aveva già compiuto cinque giorni fa senza scendere in campo. Una mano decisiva è infatti arrivata dalla Finlandia, che nello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’è pronta. La nazionaleguidata dal ct Bertolini, nella sfida del Franchi in programma oggi pomeriggio alle 17:30 controsu Rai 2), recupero che chiude il girone B di, conoscerà finalmente il proprio destino. L’obiettivo è ovviamente quello di staccare il pass diretto per la competizione che avrà luogo in Inghilterra a partire dal 6 luglio 2022, e per fare ciò alla nostra nazionale servirà vincere segnando almeno due gol., il grande aiuto dalla Finlandia In realtà, l’un passo fondamentale verso lal’aveva già compiuto cinque giorni fa senza scendere in campo. Una mano decisiva è infatti arrivata dalla Finlandia, che nello ...

Coninews : GIOIA TRICOLORE ?????? Con il successo nel parallelo di #Cortina2021 Marta #Bassino riporta dopo 24 anni l'Italia de… - ilpost : La parola #Shecession, unione di “she” e “recession”, indica come siano state le donne a subire di più gli effetti… - Corriere : Marta Bassino trionfa nel paralello femminile a Cortina: oro all’Italia - donatacolumbro : RT @datecivoce: ?? La petizione #HalfOfIt nasce nel solco dei movimenti della pandemia. ?? In Italia il #GiustoMezzo si ispira alla petizio… - persemprecalcio : ?? L'Italia Femminile oggi (ore 17.30, diretta su Rai2) sfiderà #Israele: cosa serve alle azzurre per qualificarsi… -