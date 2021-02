Italia femminile, Bertolini: “Felici della qualificazione diretta, Europeo tappa importante” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Siamo Felici perché andiamo all’Europeo, una tappa importante per tutto il movimento perché significa crescere insieme“. Così Milena Bertolini, Ct della Nazionale femminile, commenta ai microfoni di Raisport il successo per 12-0 contro Israele che vale la qualificazione per l’Europeo del 2022. “Le ragazze hanno approcciato sicuramente bene la partita, ma va detto che Israele si è presentata qui con una Nazionale giovane” sottolinea la Ct. “Le ragazze sono state bravissime con il pareggio in Danimarca: quello è stato un risultato importante in cui abbiamo costruito la giornata di oggi” ha proseguito Milena Bertolini. “La mia soddisfazione è quella di esserci qualificate ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Siamoperché andiamo all’, unaper tutto il movimento perché significa crescere insieme“. Così Milena, CtNazionale, commenta ai microfoni di Raisport il successo per 12-0 contro Israele che vale laper l’del 2022. “Le ragazze hanno approcciato sicuramente bene la partita, ma va detto che Israele si è presentata qui con una Nazionale giovane” sottolinea la Ct. “Le ragazze sono state bravissime con il pareggio in Danimarca: quello è stato un risultatoin cui abbiamo costruito la giornata di oggi” ha proseguito Milena. “La mia soddisfazione è quella di esserci qualificate ...

