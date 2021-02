Italia femminile agli Europei, Israele battuto 12-0 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Missione compiuta. La nazionale femminile di Bertolini può già andare con la testa al 6 luglio 2022, data di inizio degli Europei in Inghilterra. L’obiettivo della qualificazione diretta alle fasi finali della competizione continentale è stato infatti raggiunto grazie al roboante 12-0 nella decisiva sfida contro Israele. Una vittoria a dir poco schiacciante, che permette all’Italia di qualificarsi tra le tre migliori seconde insieme a Islanda e Austria. Il dominio dell’Italia Bertolini, riguardo all’undici iniziale, ha optato per un 4-3-3, con Giuliani in porta, Bergamaschi, Salvai, Gama e Bartoli in difesa, Cernoia, Rosucci e Giugliano a centrocampo, e Giacinti, Girelli e Bonansea in attacco. Formazione quindi ultra offensiva per l’Italia, che aveva bisogno di una vittoria con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Missione compiuta. La nazionaledi Bertolini può già andare con la testa al 6 luglio 2022, data di inizio degliin Inghilterra. L’obiettivo della qualificazione diretta alle fasi finali della competizione continentale è stato infatti raggiunto grazie al roboante 12-0 nella decisiva sfida contro. Una vittoria a dir poco schiacciante, che permette all’di qualificarsi tra le tre migliori seconde insieme a Islanda e Austria. Il dominio dell’Bertolini, riguardo all’undici iniziale, ha optato per un 4-3-3, con Giuliani in porta, Bergamaschi, Salvai, Gama e Bartoli in difesa, Cernoia, Rosucci e Giugliano a centrocampo, e Giacinti, Girelli e Bonansea in attacco. Formazione quindi ultra offensiva per l’, che aveva bisogno di una vittoria con ...

