Italia femminile agli Europei. Israele battuto 12-0 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Vittoria larga doveva essere e vittoria larga è stata per la Nazionale femminile di Milena Bertolini che ottiene, con questo successo la qualificazione agli Europei femminili. Europei che si disputeranno l'anno prossimo in Inghilterra. Israele asfaltato 12-0 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze: doppietta per Bonansea e Giacinti, Italia che quindi si piazza tra le 3 migliori terze e l'anno prossimo giocherà ad Euro 2022. Foto: Twitter Vivo Azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

