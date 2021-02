(Di mercoledì 24 febbraio 2021)torna il 14 maggio con ilIra. Il cantautore sardo, protagonista della scena musicale indipendente italiana, si racconterà in 17 tracce, frutto di un lavoro lungo cinque anni., Ira uscirà il 14 maggio 6 tracce, una suite di 38 minuti, aprile 2015: Die è il disco che più ha caratterizzato la scena musicale indipendente italiana nello scorso decennio. 17 tracce, 1 ora e 50 di musica: Ira, ildi, uscirà il 14 maggio per la rinata etichetta Numero 1 (distribuzione Sony), che affiancherà La Famosa Etichetta Trovarobato per questa uscita. Dopo il successo, più volte ristampato, del 7” pollici contenente “Novembre” e la cover di “Vedrai, vedrai” di Tenco è giunto il momento di alzare il sipario sulla ...

zazoomblog : Iosonouncane “Ira” è il nuovo album - #Iosonouncane #“Ira” #nuovo #album - fugazamari : RT @IOSONOUNCANE: Il 14.05.21 uscirà IRA: 17 brani, un'ora e cinquanta minuti di musica. Questa è la copertina - foto di Silvia Cesari, pro… - DomPaciolla : RT @IOSONOUNCANE: Il 14.05.21 uscirà IRA: 17 brani, un'ora e cinquanta minuti di musica. Questa è la copertina - foto di Silvia Cesari, pro… - AllegraSieni : RT @IOSONOUNCANE: Il 14.05.21 uscirà IRA: 17 brani, un'ora e cinquanta minuti di musica. Questa è la copertina - foto di Silvia Cesari, pro… - ShivaBakta : RT @IOSONOUNCANE: Il 14.05.21 uscirà IRA: 17 brani, un'ora e cinquanta minuti di musica. Questa è la copertina - foto di Silvia Cesari, pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Iosonouncane Ira

Più o Meno POP

...ha finalmente annunciato la data d'uscita del suo terzo album:. Il numero da segnare sul calendario è il 14 maggio 2021 , ma non solo: in uscita in versione doppio CD e triplo LP (...Inoltre, ancora una volta,ha voluto condividere la produzione artistica con Bruno Germano .- leggiamo nella press - è il frutto di un lavoro estenuante che ha attraversato un arco ...Dopo un’attesa infinita (protratta anche per colpa della pandemia) e la triste rinuncia a presentare i nuovi brani in anteprima dal vivo, IOSONOUNCANE ha finalmente annunciato la data d’uscita ...Dopo tante anticipazioni il nuovo album di Iosonouncane – tornato lo scorso novembre con il nuovo singolo Novembre e con la cover di Vedrai, Vedrai di Luigi Tenco – ha finalmente una data di pubblicaz ...