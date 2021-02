'Io sono Gesù', il nuovo romanzo di Giosuè Calaciura (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Palermo, 24 feb. (Adnkronos) - Chi era Gesù? Un ragazzo giovane che voleva fare le esperienze di ogni adolescente, fino in fondo. E, come tutte le esperienze, sono a rischio. Eccolo, il Gesù raccontato da Giosuè Calaciura, giornalista e scrittore palermitano, nel suo nuovo romanzo "Io sono Gesù" (Sellerio editore Palermo, 281 pagg., 16 euro) da poco in libreria. La scrittura del nuovo libro di Calaciura, già autore di libri come 'Malacarne' e 'Il tram di Natale' "è stata una esperienza ricca perché ho tirato fuori un Gesù giovane e avventuroso nel senso adolescienziale del termine", come spiega lo stesso. Un libro che "dà una cifra più umana di un personaggio così mitico e simbolico". ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Palermo, 24 feb. (Adnkronos) - Chi era? Un ragazzo giovane che voleva fare le esperienze di ogni adolescente, fino in fondo. E, come tutte le esperienze,a rischio. Eccolo, ilraccontato da, giornalista e scrittore palermitano, nel suo"Io" (Sellerio editore Palermo, 281 pagg., 16 euro) da poco in libreria. La scrittura dellibro di, già autore di libri come 'Malacarne' e 'Il tram di Natale' "è stata una esperienza ricca perché ho tirato fuori ungiovane e avventuroso nel senso adolescienziale del termine", come spiega lo stesso. Un libro che "dà una cifra più umana di un personaggio così mitico e simbolico". ...

