‘Io sono Gesù’ | il nuovo romanzo di Giosuè Calaciura

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Palermo, 24 feb. (Adnkronos) – Chi era Gesù? Un ragazzo giovane che voleva fare le esperienze di ogni adolescente, fino in fondo. E, come tutte le esperienze,a rischio. Eccolo, il Gesù raccontato da, giornalista e scrittore palermitano, nel suo“IoGesù” (Sellerio editore Palermo, 281 pagg., 16 euro) da poco in libreria. La scrittura dellibro di, già autore di libri come ‘Malacarne’ e ‘Il tram di Natale’ “è stata una esperienza ricca perché ho tirato fuori un Gesù giovane e avventuroso nel senso adolescienziale del termine”, come spiega lo stesso. Un libro che “dà una cifra più umana di un personaggio così mitico e simbolico”. “Gesù – dice– è un ragazzo che sfugge ...