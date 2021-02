‘Io sono Gesù’, il nuovo romanzo di Giosuè Calaciura (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Palermo, 24 feb. (Adnkronos) – Chi era Gesù? Un ragazzo giovane che voleva fare le esperienze di ogni adolescente, fino in fondo. E, come tutte le esperienze, sono a rischio. Eccolo, il Gesù raccontato da Giosuè Calaciura, giornalista e scrittore palermitano, nel suo nuovo romanzo “Io sono Gesù” (Sellerio editore Palermo, 281 pagg., 16 euro) da poco in libreria. La scrittura del nuovo libro di Calaciura, già autore di libri come ‘Malacarne’ e ‘Il tram di Natale’ “è stata una esperienza ricca perché ho tirato fuori un Gesù giovane e avventuroso nel senso adolescienziale del termine”, come spiega lo stesso. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Palermo, 24 feb. (Adnkronos) – Chi era Gesù? Un ragazzo giovane che voleva fare le esperienze di ogni adolescente, fino in fondo. E, come tutte le esperienze,a rischio. Eccolo, il Gesù raccontato da, giornalista e scrittore palermitano, nel suo“IoGesù” (Sellerio editore Palermo, 281 pagg., 16 euro) da poco in libreria. La scrittura dellibro di, già autore di libri come ‘Malacarne’ e ‘Il tram di Natale’ “è stata una esperienza ricca perché ho tirato fuori un Gesù giovane e avventuroso nel senso adolescienziale del termine”, come spiega lo stesso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

juventusfc : ?? «Vogliamo vincere, come sempre. Sarà una bella partita; io sono fiducioso e spero che faremo la gara perfetta» ??… - repubblica : Termini, la vergogna di Roma: 'Io, in sedia a rotelle sono sceso così': Bloccato sulla banchina della metropolitana… - borghi_claudio : @Andrea65781507 @DanDellos3 @AlbertoBagnai Io non ho detto niente, non sono al Governo, se mai l'ho chiesto. Infatt… - shadesofwrongv : Le persone che aspettano questa serie da quando è stata annunciata sono i miei eroi, io ho iniziato shadow and bone… - MiaMichela3 : Ora capisco perché questa scena è stata così spiritosa questi non sono gli #EdSer ma gli #HanKer infatti io cercavo… -