Investimenti, turismo e vaccini. Marco Fortis e le priorità del governo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Fare presto. E bene. Tra poco più di quaranta giorni il Recovery Plan italiano dovrà essere sulla scrivania di Ursula von der Leyen. E su quel piano ci sarà la firma di Mario Draghi. Non sarà facile scrivere un piano da 209 miliardi e passa (c’è l’effetto moltiplicatore), denso di riforme attese da mercati e cittadini, mentre sul Paese aleggia lo spettro di nuove restrizioni, nuove zone rosse. In una parola, nuove mazzate sull’economia. Una ragione in più per non fallire il colpo, dice a Formiche.net Marco Fortis, economista e vicepresidente della Fondazione Edison. Fortis, mentre il Paese combatte la sua battaglia contro la pandemia, il governo lavora tra le altre cose, al Recovery Plan. Che cosa non deve mancare dal piano italiano? Tanto per cominciare ci deve essere una coerenza di fondo e intrinseca con i due ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Fare presto. E bene. Tra poco più di quaranta giorni il Recovery Plan italiano dovrà essere sulla scrivania di Ursula von der Leyen. E su quel piano ci sarà la firma di Mario Draghi. Non sarà facile scrivere un piano da 209 miliardi e passa (c’è l’effetto moltiplicatore), denso di riforme attese da mercati e cittadini, mentre sul Paese aleggia lo spettro di nuove restrizioni, nuove zone rosse. In una parola, nuove mazzate sull’economia. Una ragione in più per non fallire il colpo, dice a Formiche.net, economista e vicepresidente della Fondazione Edison., mentre il Paese combatte la sua battaglia contro la pandemia, illavora tra le altre cose, al Recovery Plan. Che cosa non deve mancare dal piano italiano? Tanto per cominciare ci deve essere una coerenza di fondo e intrinseca con i due ...

Cappellin_R : @Pabos0 @SignorErnesto Meglio una compagnia nazionale in perdita ma avere colleg. internaz. in tutte le regioni ita… - Cappellin_R : @AndreaGiuricin @micheleboldrin @Matteo33601958 @OrrGeppo @daviderosi @liberioltre Meglio una compagnia nazionale i… - Cappellin_R : @TrnRick @zenosartori @micheleboldrin @cnel_it Meglio una compagnia nazionale in perdita ma avere colleg. internaz.… - Cappellin_R : @micheleboldrin @Matteo33601958 @OrrGeppo @daviderosi @AndreaGiuricin @liberioltre Meglio una compagnia nazionale i… - Cappellin_R : @capitan66330410 @zenosartori @TrnRick @ChrisSpock2 @micheleboldrin @cnel_it Meglio una compagnia nazionale in perd… -

Ultime Notizie dalla rete : Investimenti turismo Transizione ecologica e aree protette, cosa chiedono i parchi C'è necessità di migliorare alcuni aspetti normativi a costo zero e di finalizzare investimenti in ... Un'altra cosa da fare è 'lavorare sul turismo sostenibile nelle aree protette dove si può fare ...

Frugoli: 'Chiesti ristori grazie al lavoro della Lega' ... per le imprese e la filiera del turismo, per i benzinai ed anche la richiesta di rendere ... richiede un importante incremento della spesa pubblica ma con investimenti e non con soldi pubblici ...

Investimenti, turismo e vaccini. Marco Fortis e le priorità del governo Formiche.net Investimenti, turismo e vaccini. Marco Fortis spiega di cosa ha (davvero) bisogno l’Italia Fare presto. E bene. Tra poco più di quaranta giorni il Recovery Plan italiano dovrà essere sulla scrivania di Ursula von der Leyen. E su quel piano ci sarà la firma di Mario Draghi. Non sarà facile s ...

Sarteano, approvato il Bilancio di previsione: “Difesi i servizi nell’anno del Covid” Approvato il Bilancio di previsione per gli anni 2021, 2022, 2023 e il Documento Unico di Programmazione (Dup) del Comune di Sarteano. Nella illustrazione del Sindaco ...

C'è necessità di migliorare alcuni aspetti normativi a costo zero e di finalizzarein ... Un'altra cosa da fare è 'lavorare sulsostenibile nelle aree protette dove si può fare ...... per le imprese e la filiera del, per i benzinai ed anche la richiesta di rendere ... richiede un importante incremento della spesa pubblica ma cone non con soldi pubblici ...Fare presto. E bene. Tra poco più di quaranta giorni il Recovery Plan italiano dovrà essere sulla scrivania di Ursula von der Leyen. E su quel piano ci sarà la firma di Mario Draghi. Non sarà facile s ...Approvato il Bilancio di previsione per gli anni 2021, 2022, 2023 e il Documento Unico di Programmazione (Dup) del Comune di Sarteano. Nella illustrazione del Sindaco ...