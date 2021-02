Intesa Sanpaolo, finanziamento da 37 milioni di euro per progetti ESG (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – La crescita sostenibile al centro del progetto di sviluppo della Parmareggio SpA, finanziato da Intesa Sanpaolo con 37 milioni di euro e che prevede obiettivi di miglioramento ESG (Environmental, Social, Governance). Il finanziamento S-Loan, strutturato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità, è in questo caso garantito digitalmente e in tempi brevi da Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l’emergenza Covid-19. Il finanziamento è finalizzato a sostenere il capitale circolante, il costo del personale e il piano investimenti dell’azienda modenese, che sarà incentrato su nuovi programmi ESG già strategici per l’azienda. L’operazione – della durata ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – La crescita sostenibile al centro del progetto di sviluppo della Parmareggio SpA, finanziato dacon 37die che prevede obiettivi di miglioramento ESG (Environmental, Social, Governance). IlS-Loan, strutturato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità, è in questo caso garantito digitalmente e in tempi brevi da Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l’emergenza Covid-19. Ilè finalizzato a sostenere il capitale circolante, il costo del personale e il piano investimenti dell’azienda modenese, che sarà incentrato su nuovi programmi ESG già strategici per l’azienda. L’operazione – della durata ...

