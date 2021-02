Inter, per Marotta un ritorno al passato: più calcio meno politica (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Marotta più attento alle vicende di campo Periodo non facile a livello societario per l’Inter, con Suning alla ricerca di soluzioni per uscire da questa crisi che potrebbe portare alla cessione del club. Le certezze arrivano dal campo con squadra e dirigenti che fanno fronte comune con un unico obiettivo in mente: pensare solo al campo. Ed è questo, anche, il nuovo ruolo di Marotta che nell’ultimo periodo si è sempre più dedicato a stare vicino alla squadra e meno agli impegni politici che il suo ruolo richiede. “Marotta ha cercato di rassicurare la squadra. Ha cercato di essere presente tutti i giorni alla Pinetina. Lo hanno tenuto lontano solo gli impegni “politici”: le assemblee di Lega e le riunioni del Consiglio Federale. È stato quasi un ritorno alle origini per ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021)più attento alle vicende di campo Periodo non facile a livello societario per l’, con Suning alla ricerca di soluzioni per uscire da questa crisi che potrebbe portare alla cessione del club. Le certezze arrivano dal campo con squadra e dirigenti che fanno fronte comune con un unico obiettivo in mente: pensare solo al campo. Ed è questo, anche, il nuovo ruolo diche nell’ultimo periodo si è sempre più dedicato a stare vicino alla squadra eagli impegni politici che il suo ruolo richiede. “ha cercato di rassicurare la squadra. Ha cercato di essere presente tutti i giorni alla Pinetina. Lo hanno tenuto lontano solo gli impegni “politici”: le assemblee di Lega e le riunioni del Consiglio Federale. È stato quasi unalle origini per ...

