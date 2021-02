Ingrid “Sol” Oliveira trovata morta a San Paolo

Leggi su esports247

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) La giocatrice brasiliana di Call of Duty Mobile“Sol”, secondo quanto riferito dalle fonti, è stata uccisa in San, Brasile, lunedì da un altro giocatore di esports Guilherme Alves Costa, forse ai più noto con il soprannome Flashlight. La notizia è stata diffusa dal portale brasiliano R7. Oliveria avrebbe conosciuto Costa durante il gioco e dopo un mese di messaggi e conversazioni si sono incontrati per la prima volta nella casa di Costa. Costa avrebbe ucciso a coltellatee in seguito avrebbe girato un video in cui si confessa colpevole del crimine inviandolo su Whatsapp ad un gruppo di amici con cui gioca a COD Mobile. In accordo con il video pubblicato dal portale Viva ABC il crimine sembra essere stato premeditato. Costa afferma di averlo fatto ‘perchè voleva farlo’. Da quanto noto ...