Infortunio Zapata: le condizioni dell'attaccante dell'Atalanta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Infortunio Duvan Zapata: l'attaccante dell'Atalanta ha accusato un problema alla coscia sinistra contro il Real Madrid. Sampdoria a rischio Pessime notizie per l'Atalanta durante il match contro il Real Madrid, valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Duvan Zapata è stato costretto al cambio per Infortunio. L'attaccante colombiano ha patito un guaio muscolare alla coscia sinistra e salterà il prossimo impegno di Serie A in casa della Sampdoria.

CalcioPillole : Tegola Atalanta, #Zapata costretto ad uscire per sospetto infortunio. Zapata ha dovuto abbandonare il campo al 30'… - francespadano : Non mi abbandonare #Zapata?? #fantacalcio #gazzetta #infortunio - calciodangolo_ : ?? #AtalantaReal, problema per #Zapata che è costretto a lasciare il campo con #Pasalic che prende il suo posto. Da… - Angolo_Atalanta : ?? #AtalantaReal, problema per #Zapata che è costretto a lasciare il campo con #Pasalic che prende il suo posto. Da… - estornudoauto : RT @GoalItalia: Ancora brutte notizie per Gasperini Zapata costretto al cambio in #AtalantaRealMadrid ?? -