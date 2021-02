Indianapolis 500 | OK ai fan

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) La500 di quest’anno potrebbe avere un gradito ritorno: i fan sugli spalti! Con un comunicato ufficiale, l’Motor Speedway ha annunciato l’intenzione di aprire le tribune ad un numero limitato di spettatori. L’obiettivo è quello di evitare ciò che è accaduto nel 2020, quando le circostanze legate alla pandemia hanno spinto l’organizzazione a correre a porte chiuse. La 500 miglia, edizione numero 105, avrà luogo il 30 maggio prossimo, cioè tra tre mesi.si arrende: la 500 miglia a porte chiuse500, ci sono le condizioni per riaccogliere i fan? La risposta definitiva l’avremo nelle prossime settimane, ma lo scenario sembra essere sempre più favorevole. La situazione Covid negli USA è in netto miglioramento: da una media di 250 mila casi a settimana siamo ...

La stagione della IndyCar parte il 18 aprile, ma Grosjean ha promesso alla famiglia di non correre le più veloci gare sugli ovali, compresa la Miglia di. Automobilismo: tutte le ...vuole aprire ai tifosi in vista della edizione n° 105 della Miglia prevista per il 30 maggio 2021, anche se non si conosce ancora il numero dei fan che saranno presenti. Così ha fatto ...Prime aperture sulla presenza dei pubblico sulle tribune per quanto riguarda la 500 Miglia di Indianapolis 2021 ...