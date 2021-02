Indagine Asl, il direttore generale dell’azienda sospende nove dipendenti indagati (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Il direttore generale dell’Asl di Caserta Ferdinando Russo ha sospeso con proprio provvedimento nove dipendenti rimasti coinvolti nell’Indagine “penelope” della Procura di Napoli Nord, che ha portato lunedì 22 febbraio a 12 arresti. Nel mirino degli inquirenti il Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl, ritenuto perno di un giro di corruzione e appalti truccati ruotante attorno alla figura dell’ex funzionario responsabile del Dsm, Luigi Carizzone (in pensione da un anno), finito ai domiciliari con la sua segretaria Patrizia Rampone. I carabinieri del Nas hanno arrestato anche i dipendenti Asl Nicola Bonacci psichiatra, Francesco Della Ventura, che si occupava degli appalti, Pasquale Sannino, Antonio Stabile. Tra gli indagati, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Ildell’Asl di Caserta Ferdinando Russo ha sospeso con proprio provvedimentorimasti coinvolti nell’“penelope” della Procura di Napoli Nord, che ha portato lunedì 22 febbraio a 12 arresti. Nel mirino degli inquirenti il Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl, ritenuto perno di un giro di corruzione e appalti truccati ruotante attorno alla figura dell’ex funzionario responsabile del Dsm, Luigi Carizzone (in pensione da un anno), finito ai domiciliari con la sua segretaria Patrizia Rampone. I carabinieri del Nas hanno arrestato anche iAsl Nicola Bonacci psichiatra, Francesco Della Ventura, che si occupava degli appalti, Pasquale Sannino, Antonio Stabile. Tra gli, ...

