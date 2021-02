“Indagato per stupro e violenza sessuale”. Gérard Depardieu, l’accusa è pesantissima: cosa è successo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È finito in guai molto seri il celebre attore francese Gerard Depardieu che è stato incriminato per “stupro” e “violenza sessuale” in seguito alle accuse di una giovane attrice. La notizia risale al 16 dicembre. Lo riferiscono alla France Presse fonti giudiziarie. L’attrice aveva denunciato nell’agosto 2018 di essere stata violentata due volte da Depardieu nell’abitazione parigina dell’attore. La denuncia era di pochi giorni successiva alle presunte violenze, che, secondo la ventenne, sarebbero avvenute il 7 e il 13 agosto 2018. Secondo Bfm TV i due si sarebbero incontrati quando Depardieu ha tenuto una master class nella sua scuola. L’attrice ha sporto denuncia per la prima volta con i dettagli del presunto stupro nell’agosto 2018 nella città francese meridionale di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È finito in guai molto seri il celebre attore francese Gerardche è stato incriminato per “” e “” in seguito alle accuse di una giovane attrice. La notizia risale al 16 dicembre. Lo riferiscono alla France Presse fonti giudiziarie. L’attrice aveva denunciato nell’agosto 2018 di essere stata violentata due volte danell’abitazione parigina dell’attore. La denuncia era di pochi giorni successiva alle presunte violenze, che, secondo la ventenne, sarebbero avvenute il 7 e il 13 agosto 2018. Secondo Bfm TV i due si sarebbero incontrati quandoha tenuto una master class nella sua scuola. L’attrice ha sporto denuncia per la prima volta con i dettagli del presuntonell’agosto 2018 nella città francese meridionale di ...

riccardomagi : Oggi si è aperto il processo a Walter De Benedetto indagato per aver coltivato #cannabis a lui necessaria per lenir… - Radicali : ?? NOI STIAMO CON WALTER Si è appena conclusa la prima udienza del processo a Walter De Benedetto, indagato per colt… - fattoquotidiano : Corruzione all’Asl di Caserta, indagato per traffico d’influenze anche il presidente del Consiglio della Campania G… - Antonespola : RT @Antonella_Soldo: Un uomo. Walter ha coltivato cannabis per alleviare i dolori della sua artrite reumatoide. Per questo è stato indagato… - laura_valenzano : RT @riccardomagi: Oggi si è aperto il processo a Walter De Benedetto indagato per aver coltivato #cannabis a lui necessaria per lenire i do… -