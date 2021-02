Incidente Tiger Woods | il golfista operato | come sta

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)è statodopo l’di ieri. Il celebreè uscito fuori strada con la sua auto, nei pressi di Ranchos Palos Verdes, nella contea di Los Angeles, in California. È stato necessario l’intervento dei soccorsi per estrarlo dalla vettura. Lo sportivo, 45 anni, non è in pericolo di vita e nelle ultime ore è stato sottoposto ad un intervento. Lo ha comunicato la squadra di: “È stato sottoposto a una lunga procedura chirurgica alla parte inferiore della gamba e della caviglia presso l’Harbor-UCLA Medical Center ed è sveglio, reattivo e si sta riprendendo nella sua stanza d’ospedale”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Fratture esposte a tibia e perone della gamba destra, una placca nella tibia, vite e perni nella caviglia. Sono gravissime le conseguenze dell'in cui è rimasto coinvolto ieriWoods. Secondo le autorità di Los Angeles, non sarebbe in pericolo di vita ma 'è stato molto fortunato a sopravvivere' all'con il suo Suv su ...Il golfista è rimasto gravemente ferito ma non è in pericolo di ...Paura per Tiger Woods. Alla fine di dicembre Woods è stato infatti sottoposto a un'operazione di microdiscectomia per rimuovere la pressione su un nervo. Woods ha infatti riportato diverse… Leggi ...Nuovi aggiornamenti sulle condizioni del celebre golfista, protagonista ieri di un grave incidente automobilistico vicino a Los Angeles ...