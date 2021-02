Incidente quasi fatale per Tiger Woods: dopo operazione agli arti è reattivo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il golfista si è schiantato con il suo Suv Ieri sera, 23 febbraio, Tiger Woods ha quasi rischiato la vita. Il celebre campione statunitense di golf si è schiantato su uno spartitraffico , a Los Angeles, mentre era a bordo del suo Suv (tra Rolling Hill Estates e Rancho Palos Verdes): il velivolo si è poi ribaltato (sembra per più volte). I soccorsi sono stati costretti a estrarre l’uomo, che era in macchina da solo, estraendolo dal parabrezza. Secondo le autorità locali, Woods sarebbe stato molto fortunato a sopravvivere data la dinamica dell’Incidente. Nella notte la sua fondazione, su Twitter, ha rilasciato un comunicato spiegando come l’americano sia stato sottoposto a un intervento chirurgico agli arti ma come per il momento sia vigile e ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il golfista si è schiantato con il suo Suv Ieri sera, 23 febbraio,harischiato la vita. Il celebre campione statunitense di golf si è schiantato su uno sptraffico , a Los Angeles, mentre era a bordo del suo Suv (tra Rolling Hill Estates e Rancho Palos Verdes): il velivolo si è poi ribaltato (sembra per più volte). I soccorsi sono stati costretti a estrarre l’uomo, che era in macchina da solo, estraendolo dal parabrezza. Secondo le autorità locali,sarebbe stato molto fortunato a sopravvivere data la dinamica dell’. Nella notte la sua fondazione, su Twitter, ha rilasciato un comunicato spiegando come l’americano sia stato sottoposto a un intervento chirurgicoma come per il momento sia vigile e ...

