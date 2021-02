Incidente in auto: Tiger Woods salvato da cintura e airbag (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il campione di golf Tiger Woods ha rischiato la vita in un Incidente stradale: ha riportato lesioni multiple alle gambe, operato nella notte a Los Angeles Tiger Woods ha subito “lesioni multiple alle gambe” ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico in seguito a un Incidente con la sua auto nei dintorni di Los Angeles, in… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il campione di golfha rischiato la vita in unstradale: ha riportato lesioni multiple alle gambe, operato nella notte a Los Angelesha subito “lesioni multiple alle gambe” ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico in seguito a uncon la suanei dintorni di Los Angeles, in… L'articolo Corriere Nazionale.

