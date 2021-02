Inaugurato l’hub a Chiuduno | “Consentirà di vaccinare 300mila persone”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Partiti! Questa mattina ho avuto l’onore di inaugurarevaccinale che a, nei prossimi mesi,dicirca”. Lo scrive su Facebook il sindaco del paese Stefano Locatelli. “Una struttura all’avanguardia – sottolinea – allestita in una sola settimana: un sincero grazie a tutti i volontari”. L’inaugurazione arriva ad un anno esatto dai primi contagi per Covid-19 registrati in Bergamasca: “Una data simbolica, che da un lato ci fa sperare, dall’altro ci fa capire come le cose nel giro di un anno possano cambiare – commenta il sindaco, che lancia un messaggio finale -: prima ci si vaccina, prima si torna alla tanto amata normalità. Forza!”. L'articolo BergamoNews.