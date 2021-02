In una Asl di Torino si è sfiorata la rissa perché per il vaccino c'era il doppio delle persone (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI - Momenti di tensione e sovraffollamento in un Centro vaccinale di Torino, a causa di un disguido informatico sulla piattaforma gestita dal Csi Piemonte. Per le ore 13 e le ore 17 erano state, infatti, convocate, rispettivamente, 508 e 366 persone appartenenti al personale scolastico. Il numero doppio di quanto previsto. Numerose le proteste e per riportare all'ordine la situazione sul posto è intervenuta anche la polizia. In una nota dell'Asl torinese, in cui si chiede scusa per il disguido, si spiega che "ieri, appena l'équipe vaccinale ha riscontrato l'anomalia, ha avvisato immediatamente il CSI Piemonte che ha provveduto a rimodulare gli appuntamenti: alcuni rinviandoli ad un orario successivo, sempre nella giornata di oggi; altri annullandoli, comunicando che avrebbero ricevuto un nuovo appuntamento". "Purtroppo il nuovo ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI - Momenti di tensione e sovraffollamento in un Centro vaccinale di, a causa di un disguido informatico sulla piattaforma gestita dal Csi Piemonte. Per le ore 13 e le ore 17 erano state, infatti, convocate, rispettivamente, 508 e 366appartenenti al personale scolastico. Il numerodi quanto previsto. Numerose le proteste e per riportare all'ordine la situazione sul posto è intervenuta anche la polizia. In una nota dell'Asl torinese, in cui si chiede scusa per il disguido, si spiega che "ieri, appena l'équipe vaccinale ha riscontrato l'anomalia, ha avvisato immediatamente il CSI Piemonte che ha provveduto a rimodulare gli appuntamenti: alcuni rinviandoli ad un orario successivo, sempre nella giornata di oggi; altri annullandoli, comunicando che avrebbero ricevuto un nuovo appuntamento". "Purtroppo il nuovo ...

