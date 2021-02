In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (TeleBorsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB, in cui svetta TIM (con un rialzo di oltre il 7%), dopo la presentazione dei conti 2020 e del piano strategico. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,216. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.805 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,29%), raggiunge 61,85 dollari per barile. Invariato lo spread, che si posiziona a +96 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,64%. Tra i mercati del Vecchio Continente ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dello 0,70%, Londra è stabile, riportando un moderato -0,08%, e bilancio positivo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Tele) – Si muovono in territorio positivo i principalidi Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB, in cui svetta TIM (con un rialzo di oltre il 7%), dopo la presentazione dei conti 2020 e del piano strategico. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,216. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.805 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,29%), raggiunge 61,85 dollari per barile. Invariato lo spread, che si posiziona a +96 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,64%. Tra idel Vecchio Continente ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dello 0,70%, Londra è stabile, riportando un moderato -0,08%, e bilancio positivo ...

