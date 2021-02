In Italia usata solo 1 dose su 10, ecco perché non si fa il vaccino (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Martina Piumatti Arrivate 5,2 milioni di dosi di vaccino anti Covid, ma il 30% dei flaconi resta nei frigoriferi. Dei sieri AstraZeneca vengono somministrati solo uno su 10 Dallo sprint iniziale alle retrovie. L’Italia, ora, nella campagna di vaccinazione anti Covid si trova a rincorrere chi ha fatto meglio. E non sono in pochi. Basta dare uno sguardo al numero di dosi somministrate ogni 100 abitanti riportate da Our world in data. Quella degli Usa è 19,39, quella del Regno Unito 27,03, quella di Israele, ormai, 87,06. La media Ue è di 6,09. L'Italia, dopo aver guidato la classifica Ue nelle prime settimane di gennaio, con 5,9 dosi somministrate per 100 abitanti è dietro a Polonia, Slovacchia, Spagna, Francia e Germania. E la scusa dei continui tagli nelle forniture delle dosi, di cui l’ultimo scoperto ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Martina Piumatti Arrivate 5,2 milioni di dosi dianti Covid, ma il 30% dei flaconi resta nei frigoriferi. Dei sieri AstraZeneca vengono somministratiuno su 10 Dallo sprint iniziale alle retrovie. L’, ora, nella campagna di vaccinazione anti Covid si trova a rincorrere chi ha fatto meglio. E non sono in pochi. Basta dare uno sguardo al numero di dosi somministrate ogni 100 abitanti riportate da Our world in data. Quella degli Usa è 19,39, quella del Regno Unito 27,03, quella di Israele, ormai, 87,06. La media Ue è di 6,09. L', dopo aver guidato la classifica Ue nelle prime settimane di gennaio, con 5,9 dosi somministrate per 100 abitanti è dietro a Polonia, Slovacchia, Spagna, Francia e Germania. E la scusa dei continui tagli nelle forniture delle dosi, di cui l’ultimo scoperto ...

