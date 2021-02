In Emilia-Romagna aumenta la mortalità da infarto per paura degli ospedali (Di mercoledì 24 febbraio 2021) BOLOGNA – Nel corso del 2020 in Emilia-Romagna è aumentata del 17% la mortalità per infarto al di fuori degli ospedali. Una crescita che non sarebbe stata generata dal calo delle prestazioni durante il lockdown della primavera 2020, ma dal timore dei cittadini di accedere al Pronto soccorso durante la pandemia. Non c’è stato invece alcun aumento della mortalità in ospedale rispetto ai tre anni precedenti, a fronte però di un calo dei ricoveri del 20%. È quanto evidenzia uno studio promosso dalla Regione e condotto in tutte le principali strutture cardiologiche ospedaliere dell’Emilia-Romagna, pubblicato oggi dalla rivista di medicina ‘Lancet’. Leggi su dire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) BOLOGNA – Nel corso del 2020 in Emilia-Romagna è aumentata del 17% la mortalità per infarto al di fuori degli ospedali. Una crescita che non sarebbe stata generata dal calo delle prestazioni durante il lockdown della primavera 2020, ma dal timore dei cittadini di accedere al Pronto soccorso durante la pandemia. Non c’è stato invece alcun aumento della mortalità in ospedale rispetto ai tre anni precedenti, a fronte però di un calo dei ricoveri del 20%. È quanto evidenzia uno studio promosso dalla Regione e condotto in tutte le principali strutture cardiologiche ospedaliere dell’Emilia-Romagna, pubblicato oggi dalla rivista di medicina ‘Lancet’.

