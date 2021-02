Immuni alle fake news sul Covid? C’è il gioco Go Viral!

Leggi su formiche

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Esserealla disinformazione ai tempi del coronavirus. È l’obiettivo delGoideato dal Social Decision-Making Lab dell’Università di Cambridge in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Drog e il Cabinet Office britannico. La versione italiana è stata presentata nei giorni scorsi. Attraverso undella durata di 5-7 minuti i giocatori vengono introdottibasi della manipolazione online nell’era del coronavirus. Gofunziona come una semplice guidatecniche comuni: usando un linguaggio emotivamente carico per suscitare indignazione e paura, presenta falsi esperti per seminare il dubbio, e svela cospirazioni studiate per i social media. “Le notizie false possono viaggiare più velocemente e insinuarsi più in profondità della ...