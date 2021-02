Immobile Milan, retroscena Mirabelli: «Lotito voleva 100 milioni di euro» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Massimiliano Mirabelli racconta un retroscena del suo periodo al Milan legato a Ciro Immobile: le parole dell’ex dirigente rossonero Massimiliano Mirabelli, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, racconta un retroscena relativo a Ciro Immobile e all’acquisto da parte del Milan. Le sue parole. «Non avevo fatto i conti con il presidente Lotito. Noi avevamo già l’accordo con Immobile, ma la Lazio voleva 100 milioni di euro e così non se n’è fatto nulla; sapevano di avere un campione in casa». CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Massimilianoracconta undel suo periodo allegato a Ciro: le parole dell’ex dirigente rossonero Massimiliano, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, racconta unrelativo a Ciroe all’acquisto da parte del. Le sue parole. «Non avevo fatto i conti con il presidente. Noi avevamo già l’accordo con, ma la Lazio100die così non se n’è fatto nulla; sapevano di avere un campione in casa». CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24 Leggi su Calcionews24.com

CarolRadull : Serie A Top Scorers CR7, Juventus - 18 goals Lukaku, Inter - 17 Muriel, Atalanta - 14 Immobile, Lazio - 14 Ib… - RandagioRosNer : Sono contrariato, fortemente contrariato!! @acmilan manca di rispetto! Qui ci sono società che non hanno 1 solo eu… - LukeRedblack : RT @FraNasato: Secondo @CalcioFinanza il #Milan ha comprato l'immobile che ospita Casa Milan per circa 42 milioni di euro. L’operazione, fi… - la_rossonera : Il Milan ha rilevato l’immobile per circa 42 milioni di euro. L’operazione, finanziata da Unicredit, consentirà all… - LucarellaAndrea : RT @FraNasato: Secondo @CalcioFinanza il #Milan ha comprato l'immobile che ospita Casa Milan per circa 42 milioni di euro. L’operazione, fi… -