Immigrazione clandestina | a Trieste operazione anti passeur | decine di arresti | perquisita sede di un’associazione

(Di mercoledì 24 febbraio 2021), 24 feb – La Procura diindaga su un’organizzazione difinalizzata all’ingresso di immigrati irregolari a scopo di lucro. Il pm Massimo De Bortoli ha aperto un fascicolo a carico di una trentina di indagati, quasi tutti di nazionalità curda, per concorso in favoreggiamento dell’. Una parte di essi risiede a. Lo riporta il quotidiano Il Piccolo. L’coinvolge l’associazione Linea d’Ombra L’, annunciata ieri dalla Polizia è stata condotta dalla Digos e ha portato anche a una perquisizione nelladell’associazione di volontariato Linea d’Ombra. Risulta iscritto al registro degli indagati anche Gian Andrea Franchi, ...

matteosalvinimi : 24 persone arrestate e più di 90 segnalate alla Procura: è il bilancio di una maxi operazione che in Calabria ha st… - MediasetTgcom24 : Crotone, gestivano immigrazione clandestina: in manette avvocati e pubblici ufficiali #crotone… - CWB_NGO : RT @AngiKappa: Curano ferite, danno un pasto caldo, medicine ai #migranti che arrivano dalla rotta balcanica. 68 anni lei,84 lui. Accusati… - Alessandro_Amad : RT @Max_Pacca73: #Mediocrazia: @luigidimaio Cosa c’è di più democratico dell’uno che vale uno? Del fare due governi con il “Partito di #Bib… - Max_Pacca73 : #Mediocrazia: @luigidimaio Cosa c’è di più democratico dell’uno che vale uno? Del fare due governi con il “Partito… -

Ultime Notizie dalla rete : Immigrazione clandestina

... emesse dal GIP della Procura della Repubblica di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, per reati connessi al favoreggiamento dell'anche ...L'attività di contrasto all'viene considerata di primaria importanza al fine di scongiurare l'eventuale infiltrazione sul territorio nazionale di soggetti pericolosi per l'...E allora? penserete. Che c’è di male? È una proposta politica come tante altre, da parte sua nemmeno tanto originale. Che c’è di male? C’è che il blocco navale non si può fare! È giuridicamente e tecn ...Sono una trentina le persone coinvolte nell'inchiesta aperta dalla Procura di Trieste su una presunta organizzazione criminale finalizzata all'ingresso in Italia di immigrati irregolari a scopo di luc ...