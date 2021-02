Il virologo Pregliasco: 'Entro metà marzo, tutti i casi saranno legati alla variante inglese' (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La diffusione della variante inglese riguarda ormai il 30% dei contagiati e rischia di diventare predominante. Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Irccs Galeazzi di Milano mette in ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La diffusione dellariguarda ormai il 30% dei contagiati e rischia di diventare predominante. IlFabrizio, direttore sanitario Irccs Galeazzi di Milano mette in ...

globalistIT : - fisco24_info : Covid, Pregliasco: 'A metà marzo tutti i casi legati a variante inglese': Per il virologo, le varianti 'sicuramente… - Agenpress : Coronavirus, Fabrizio Pregliasco: 'Preoccupato per le varianti' - fizz_show : Facciamo chiarezza in tempo di #pandemia. Parliamo di #Covid19 e #varianti. Cosa sono e perché non stare allegri? C… - medicotv2000 : RT @siamonoitv2000: Obbligo #mascherine anche dopo la vaccinazione? Risponde il prof. Fabrizio Pregliasco @preglias, virologo e direttore s… -