Il vaccino Johnson & Johnson funziona contro la variante sudafricana e riduce il contagio. Sabato l'autorizzazione dalla Fda (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il vaccino monodose contro il coronavirus prodotto da Johnson & Johnson fornisce una forte protezione contro malattie gravi e morte da Covid - 19 e può ridurre la diffusione del virus da parte delle ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ilmonodoseil coronavirus prodotto dafornisce una forte protezionemalattie gravi e morte da Covid - 19 e può ridurre la diffusione del virus da parte delle ...

