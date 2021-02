Il vaccino è sovrano Perché Sputnik V è arrivato a San Marino

Leggi su formiche

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) In un precedente articolo sul fenomeno delle doppie cittadinanze ha destato curiosità l’esempio degli americani-sammarinesi (circa il 10% della popolazione) che si sarebbero trovati a beneficiare delrusso. Con l’arrivo il 23 febbraio di una prima spedizione di 7.500 dosi diV sul Titano, l’aneddoto si è trasformato in caso di studio e ha provocato una vasta eco internazionale. L’episodio dice molto sui risvolti delle dinamiche internazionali nell’era Covid. Nel caso specifico, della politica estera russa e dei suoi obiettivi. Nel contesto generale, del progressivo incrociarsi nella pandemia della geo-politica del passaporto con quella dele, in prospettiva, del turismo. Quando nel 2019 il potente Sergey Lavrov si recò in visita nella Repubblica di San, molti osservatori restarono ...