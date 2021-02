Il vaccino di Johnson & Johnson potrebbe essere autorizzato negli Stati Uniti entro la fine della settimana

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Mercoledì un gruppo consultivo che fa riferimento alla Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia federale statunitense che si occupa di farmaci, ha pubblicato un’analisi secondo cui ilcontro il coronavirus sviluppato dalla multinazionale statunitense– che

matteosalvinimi : #Salvini: Spero che dalle autorità europee arrivino presto autorizzazioni per il vaccino Sputnik, usato da tutti gl… - RobertoBurioni : Usciti documenti FDA del vaccino Johnson & Johnson a singola dose, efficacia complessiva buona, 66% (ma decisamente… - MatteoDiLallo : RT @RobertoBurioni: Usciti documenti FDA del vaccino Johnson & Johnson a singola dose, efficacia complessiva buona, 66% (ma decisamente inf… - micheled2869 : RT @RobertoBurioni: Usciti documenti FDA del vaccino Johnson & Johnson a singola dose, efficacia complessiva buona, 66% (ma decisamente inf… - parlo88 : Forte protezione dal vaccino Johnson&Johnson efficace fino 85%. -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino Johnson

Il comitato scientifico FDA ha approvato ilCovid - 19 diper uso di emergenza, un passaggio fondamentale per portare un terzo fornitore sul mercato statunitense. Il rapporto del personale ha lo scopo di informare il ...... l'agenzia federale statunitense che si occupa della regolamentazione dei farmaci, hanno approvato l'uso d'emergenza delmonodose di; si tratta di un passo fondamentale ...(Reuters) - Il vaccino monodose contro il Covid-19 di Johnson & Johnson è risultato efficace e sicuro nelle sperimentazioni. È quanto emerge da documenti dello staff della Food and Drug Administration ...Mercoledì un gruppo consultivo che fa riferimento alla Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia federale statunitense che si occupa di farmaci, ha ...