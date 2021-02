Il tweet virale di Zingaretti: “Barbara D’Urso ha portato la politica vicino alle persone” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “In un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica alle persone. Ce n’è bisogno!”. Un tweet di elogio per la presentatrice Barbara D’Urso che sta velocemente diventando virale. A scriverlo è stato il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti. Non tutti però hanno preso bene le parole di Zingaretti, tantissimi i commenti negativi a corredo del post. C’è chi si chiede se “qualcuno” non si sia “impossessato dell’account”. .@carmelitadurso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno! ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “In un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro haila voce della. Ce n’è bisogno!”. Undi elogio per la presentatriceche sta velocemente diventando. A scriverlo è stato il segretario del Partito Democratico, Nicola. Non tutti però hanno preso bene le parole di, tantissimi i commenti negativi a corredo del post. C’è chi si chiede se “qualcuno” non si sia “impossessato dell’account”. .@carmelitadurso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro haila voce della. Ce n’è bisogno! ...

BillFrancesco : RT @necessary_vodoo: Ma come si fa un tweet virale? Cosa ci devo mettere dentro? - necessary_vodoo : Ma come si fa un tweet virale? Cosa ci devo mettere dentro? - baumanstyle : @bayxreche È diventata virale nel # del bbb21, tutti ora pensano che c’è lo zampino degli italiani nelle votazioni… - focaccinad : @mcuobsel @tortaaimirtilli as you can see sono un'anima semplice, diventano virale i tweet di merda e quelli simpat… - focaccinad : @tortaaimirtilli ricordandomi di quando il mio tweet su credo negli 3ss3ri um4ni è diventato virale e le fan frustr… -