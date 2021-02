Il trailer del nuovo film animato Disney Pixar in uscita domani (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Disney ha appena svelato la data di uscita del nuovo trailer di Luca, il film animato Pixar ambientato in Liguria diretto da Enrico Casarosa. Luca, la nuova pellicola ambientata in Italia prodotto da Disney, in collaborazione con Pixar, è in arrivo: uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il prossimo 18 giugno. domani, mercoledì 25 febbraio, arriverà il primo trailer ufficiale del film, secondo un tweet pubblicato sul profilo ufficiale Twitter della Disney. Nella locandina postata su Twitter possiamo vedere il nuovo amico di Luca, il protagonista; il tweet della Disney recita: "L'ultima avventura di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Laha appena svelato la data dideldi Luca, ilambientato in Liguria diretto da Enrico Casarosa. Luca, la nuova pellicola ambientata in Italia prodotto da, in collaborazione con, è in arrivo: uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il prossimo 18 giugno., mercoledì 25 febbraio, arriverà il primoufficiale del, secondo un tweet pubblicato sul profilo ufficiale Twitter della. Nella locandina postata su Twitter possiamo vedere ilamico di Luca, il protagonista; il tweet dellarecita: "L'ultima avventura di ...

