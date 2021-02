Il signore degli anelli: svelati i dettagli del progetto originale che comprendeva due film (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il giornalista di Ain't It Cool, Drew McWeeny, ha svelato le differenze tra la trilogia de Il signore degli anelli di Peter Jackson e il progetto originale che comprendeva sue soli film. Prima di diventare la celebre trilogia forgiata da Peter Jackson, esisteva un progetto originale dell'adattamento de Il signore degli anelli che prevedeva la realizzazione di due film. A rivelarne i dettagli a Polygon è il giornalista Drew McWeeny, che ha avuto tra le mani il progetto in questione. All'epoca, Harvey Weinstein era uno dei produttori più potenti a Hollywood e aveva intenzione di realizzare un adattamento de Il signore ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il giornalista di Ain't It Cool, Drew McWeeny, ha svelato le differenze tra la trilogia de Ildi Peter Jackson e ilchesue soli. Prima di diventare la celebre trilogia forgiata da Peter Jackson, esisteva undell'adattamento de Ilche prevedeva la realizzazione di due. A rivelarne ia Polygon è il giornalista Drew McWeeny, che ha avuto tra le mani ilin questione. All'epoca, Harvey Weinstein era uno dei produttori più potenti a Hollywood e aveva intenzione di realizzare un adattamento de Il...

