Il sadico gioco dell'oca con i migranti, al confine tra Italia e Slovenia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In fuga dalla guerra arrivano a Trieste. Da qui sono rispediti in Croazia, dove vengono picchiati e torturati dalla polizia. Le organizzazioni umanitarie denunciano: violati gli accordi internazionali sul diritto d'asilo. Ma per le autorità dei tre paesi è tutto regolare (Foto di Alessandro Penso per L'Espresso)

