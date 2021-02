Il Real Madrid scopre Bergamo: 104 città visitate in Europa (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono passati ormai 66 anni dal 6 settembre 1955, quando il Real Madrid volò per la prima volta in trasferta ad affrontare una partita di Coppa dei Campioni, competizione che negli anni sarebbe diventata marchio di fabbrica dei Blancos. La destinazione era Ginevra, per quello che fu «un viaggio bellissimo, tanto che nemmeno Di Stefano, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono passati ormai 66 anni dal 6 settembre 1955, quando ilvolò per la prima volta in trasferta ad affrontare una partita di Coppa dei Campioni, competizione che negli anni sarebbe diventata marchio di fabbrica dei Blancos. La destinazione era Ginevra, per quello che fu «un viaggio bellissimo, tanto che nemmeno Di Stefano, L'articolo

DiMarzio : #Alaba annuncia l'addio al #Bayern. Cifre e dettagli dell'accordo con il #RealMadrid - OptaPaolo : 1 - Federico Chiesa è il primo giocatore della Juventus diverso da Cristiano Ronaldo a trovare il gol per i biancon… - almelav : 'Doncic no es tan bueno' decian.... 'esssjque hablan de él porque jugaba en el Real Madrid' decian...... jajsjsjsja… - AMinghetti : RT @scar15385: La Lazio viene spappolata dal Bayern Il Chelsea vince a Madrid con una perla di Giroud Stasera c’è Atalanta Real Prima pagi… - JuaniMuller : @Encuesta5Futbol River Fiorentina Napoli Real Madrid New York City River -