"Il primo passo falso di Mario Draghi". Dagospia bombarda, clamoroso intreccio: la poltronissima? Finisce alla cognata (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sarà il primo passo falso di Mario Draghi? Se lo chiede Dagospia, il cui retroscena piuttosto piccante svela una nomina che farà discutere, "Si vocifera - scrive il sito fondato e diretto da Roberto D'Agostino - che il ministro dell'Economia, Daniele Franco, abbia telefonato ad Antonio Agostini, direttore dell'Agenzia del Demanio, per informarlo dell'intenzione di sostituirlo con Alessandra Dal Verme, responsabile dell'Ispettorato generale per gli affari economici". Siamo nell'altissima burocrazia, l'apparato statale ai suoi massimi livelli. Il vero e proprio sotto-governo, o governo-ombra, in grado spesso e volentieri di condizionare ministri e addirittura sabotarne l'operato. Ma chi è Alessandra Dal Verme? Semplice, "la cognata dell'ex presidente del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sarà ildi? Se lo chiede, il cui retroscena piuttosto piccante svela una nomina che farà discutere, "Si vocifera - scrive il sito fondato e diretto da Roberto D'Agostino - che il ministro dell'Economia, Daniele Franco, abbia telefonato ad Antonio Agostini, direttore dell'Agenzia del Demanio, per informarlo dell'intenzione di sostituirlo con Alessandra Dal Verme, responsabile dell'Ispettorato generale per gli affari economici". Siamo nell'altissima burocrazia, l'apparato statale ai suoi massimi livelli. Il vero e proprio sotto-governo, o governo-ombra, in grado spesso e volentieri di condizionare ministri e addirittura sabotarne l'operato. Ma chi è Alessandra Dal Verme? Semplice, "ladell'ex presidente del ...

