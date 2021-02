Il piano di Facebook per bloccare gli abusi di minori sul social network (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Facebook si attiva contro l’abuso dei minori (immagine: Facebook)Facebook adotta nuovi strumenti per prevenire gli abusi sui minori. Il primo è un avviso pop-up che appare nel momento in cui un utente inserisce nel campo di ricerca un termine associato alla violenza sui bambini. L’avviso chiederà innanzitutto all’utente se è sicuro di voler continuare con la ricerca effettuata. In secondo luogo lo informerà dei rischi collegati alla condivisione e visualizzazione di questi contenuti illegali. Infine il social network offrirà all’utente la possibilità di mettersi in contatto per chiedere aiuto a organizzazioni specializzate o segnalare il contenuto. Facebook informa che condividere materiale sull’abuso minorile è reato ... Leggi su wired (Di mercoledì 24 febbraio 2021)si attiva contro l’abuso dei(immagine:adotta nuovi strumenti per prevenire glisui. Il primo è un avviso pop-up che appare nel momento in cui un utente inserisce nel campo di ricerca un termine associato alla violenza sui bambini. L’avviso chiederà innanzitutto all’utente se è sicuro di voler continuare con la ricerca effettuata. In secondo luogo lo informerà dei rischi collegati alla condivisione e visualizzazione di questi contenuti illegali. Infine iloffrirà all’utente la possibilità di mettersi in contatto per chiedere aiuto a organizzazioni specializzate o segnalare il contenuto.informa che condividere materiale sull’abusole è reato ...

