(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ileuropeo si è mostra irremovibile: la dimensione sociale deve essere considerata alla stregua di quella economica e ambientale neidelFund. Per i deputati della ...

TodayEuropa : #Attualità Il Parlamento Ue striglia gli Stati: le politiche sociali siano al centro dei piani del Recovery… - tax_tweet : Il Parlamento Ue striglia gli Stati: le politiche sociali siano al centro dei piani del Recovery -

Ultime Notizie dalla rete : Parlamento striglia

EuropaToday

Ileuropeo si è mostra irremovibile: la dimensione sociale deve essere considerata alla stregua di quella economica e ambientale nei piani del Recovery Fund. Per i deputati della commissione ...Per questoilchiedendo che 'individui urgentemente le forme più idonee di tutela dei minori, anche alla luce delle fonti internazionali ed europee'. Al centro della questione ...La squadra è tornata ad allenarsi a Milanello dopo il sorpasso dell'Inter in classifica: nessuna strigliata di Pioli, c'è fiducia nei giocatori affinché il k.o. del Picco resti un caso isolato ...Mentre la polizia russa sta arrestando, e i tribunali stanno condannando decine e centinaia di attivisti, oppositori, dissidenti e comuni cittadini, l’Alto rappresentante dellUe ...