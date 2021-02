Il paradosso della Valle Telesina, una scuola calcio elite lontana dalla propria casa (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Arriva una nuova conferma e, per certi versi, era anche attesa essendo diventata, nel tempo, una certezza nel panorama calcistico giovanile non solo sannita, ma anche campano e nazionale. Si tratta della Valle Telesina che è riuscita ad ottenere, e con questo sono ben undici anni di fila, il titolo di scuola calcio elite, un riconoscimenti importantissimo per chi fa puro settore giovanile. Un vanto se si pensa che, con Benevento e Grippo, rappresenta la realtà sannita da tantissimo tempo, dal lontano 1987 (affiliazione alla Figc nel 1989, servivano due anni prima di potersi legare alla Federazione). Figure professionali, tecnici abilitati, psicologi: figure inserite nel tempo per cercare di dare a ogni atleta un ventaglio di aiuti alla ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Arriva una nuova conferma e, per certi versi, era anche attesa essendo diventata, nel tempo, una certezza nel panorama calcistico giovanile non solo sannita, ma anche campano e nazionale. Si trattache è riuscita ad ottenere, e con questo sono ben undici anni di fila, il titolo di, un riconoscimenti importantissimo per chi fa puro settore giovanile. Un vanto se si pensa che, con Benevento e Grippo, rappresenta la realtà sannita da tantissimo tempo, dal lontano 1987 (affiliazione alla Figc nel 1989, servivano due anni prima di potersi legare alla Federazione). Figure professionali, tecnici abilitati, psicologi: figure inserite nel tempo per cercare di dare a ogni atleta un ventaglio di aiuti alla ...

RobertoBurioni : Oggi nel giro antivax negazionista ritorna di moda l'intutilità della mascherina 'perché non ci sono studi randomiz… - solInvi14086706 : @goffredo16 @elenaprimudaja @maurorizzi_mr @nausicaa123 sono parte del problema, in quanto facce opposte della stes… - malerba54 : RT @cisl_fplazio: #SanGiovanniAddolorata. @chierchiar al #TgLazio @Agenzia_Dire: 'E' il paradosso della #sanità laziale: dipendenti che da… - _merilin_ : RT @Monna_Lisa_Bean: Ecco cosa significa pompare così tanto un ragazzo che nella vita non ha fatto un cazzo Zorzi che pretende di insegnare… - lorenzomra : RT @Monna_Lisa_Bean: Ecco cosa significa pompare così tanto un ragazzo che nella vita non ha fatto un cazzo Zorzi che pretende di insegnare… -