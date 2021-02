Il Paradiso delle signore trama 25 febbraio | arriva una signora misteriosa | Marta parte

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) La puntata di giovedì 25delsarà incentrata su di unanza e un arrivo., dopo le bugie raccontate da suo padre e sua zia, deciderà di lasciare nuovamente Milano. Al grande magazzino, invece, farà il suo ingresso una nuova protagonista alquanto. Giuseppe riceverà una proposta di lavoro che genererà molto sgomento per Armando. Gabriella, invece, si cimenterà nella realizzazione di un abito davvero originale.25lascia Milano di nuovo Le anticipazioni dell’episodio di giovedì 25delrivelano che Umberto si mostrerà molto pentito per come si è ...