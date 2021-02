“Il padre detta le regole, la madre accudisce”. Nuova bufera sul capogruppo di FdI nelle Marche (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una Nuova polemica ha coinvolto il capogruppo di Fratelli d’Italia nelle Marche, Carlo Ciccioli, per le sue parole sul ruolo dei genitori all’interno della famiglia. Durante la presentazione di una proposta di legge regionale di FdI, Ciccioli ha rimarcato la distinzione dei due ruoli genitoriali, sostenendo che “Il padre deve dare le regole e la madre deve accudire”. “Senza una di queste figure i bambini possono zoppicare andando avanti nella vita”, ha dichiarato Ciccioli. “Queste cose si studiano in psicoanalisi”. L’esponente del gruppo FdI, il partito che guida la Regione Marche con il governatore Francesco Acquaroli, è un medico specializzato in psichiatria, neurologia e criminologia. La proposta di legge, di cui è primo firmatario Marco Ausili, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Unapolemica ha coinvolto ildi Fratelli d’Italia, Carlo Ciccioli, per le sue parole sul ruolo dei genitori all’interno della famiglia. Durante la presentazione di una proposta di legge regionale di FdI, Ciccioli ha rimarcato la distinzione dei due ruoli genitoriali, sostenendo che “Ildeve dare lee ladeve accudire”. “Senza una di queste figure i bambini possono zoppicare andando avanti nella vita”, ha dichiarato Ciccioli. “Queste cose si studiano in psicoanalisi”. L’esponente del gruppo FdI, il partito che guida la Regionecon il governatore Francesco Acquaroli, è un medico specializzato in psichiatria, neurologia e criminologia. La proposta di legge, di cui è primo firmatario Marco Ausili, ...

Corriere : «Il padre detta le regole, la madre accudisce»: bufera su proposta di legge FdI - isadanny : Esponente di un partito che oggi rappresenta non meno del 16/17% di coloro che sono intenzionati ad andare a votare… - FraZlat : «Il padre detta le regole, la madre accudisce»: bufera su consigliere FdI - grazia_perna : RT @MizStemiz: @TeresaBellanova Embè? Non è quello che succede in #Italiaviva? Il padre, #Renzi, detta le regole e voi obbedite. - noiretedonne : RT @Corriere: «Il padre detta le regole, la madre accudisce»: bufera su proposta di legge FdI -