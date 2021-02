Il nuovo yacht di Roman Abramovich: gioiello da 500 milioni di euro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roman Abramovich si è regalato uno yacht da 500 milioni di euro con 48 cabine. Un gioiello che sarà in mare la prossima estate. LONDRA (INGHILTERRA) – Uno yacht da 500 milioni di euro per Roman Abramovich. Il proprietario del Chelsea ha deciso di regalarsi un gioiello più lungo di un campo dal calcio. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’imbarcazione avrà 48 cabine a disposizione per ospitare 36 persone oltre ai 60 dipendenti. La costruzione dello yacht è in corso in Germania e in mare dovrebbe arrivare entro l’estate. Fonti del Sun parlano di un capannone più grande e più alto di Buckingham Palace per dare vita a questa imbarcazione. Il ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 febbraio 2021)si è regalato unoda 500dicon 48 cabine. Unche sarà in mare la prossima estate. LONDRA (INGHILTERRA) – Unoda 500diper. Il proprietario del Chelsea ha deciso di regalarsi unpiù lungo di un campo dal calcio. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’imbarcazione avrà 48 cabine a disposizione per ospitare 36 persone oltre ai 60 dipendenti. La costruzione delloè in corso in Germania e in mare dovrebbe arrivare entro l’estate. Fonti del Sun parlano di un capannone più grande e più alto di Buckingham Palace per dare vita a questa imbarcazione. Il ...

