Il nuovo Recovery Plan prende forma | tagliati subito 14 miliardi di progetti

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Al ministero dell’Economia di Daniele Franco è partita l’operazione di pulizia del documento delereditato dal governo Conte due. Dalla prima revisione, scrive Repubblica, è emersa l’intenzione di tagliare 14di. Tutte iniziative inserite, nella convulsa fase finale, per cautela contabile ma anche per far fronte alle massicce richieste della maggioranza e dei ministri.che avevano trovato posto nel documento nell’ipotesi in cui la Commissione europea potesse bocciare alcune proposte italiane oppure che si aprisse la possibilità di un finanziamento con partecipazione dei privati con conseguente necessità di piani pronti all’uso. La dote dei, fissata a quota 223,9, torna invece a essere allineata alle risorse a ...

MircoBagnari : RT @Cia_Agricoltura: #Recovery Plan, il presidente #Cia @dinoscanavino in audizione al @SenatoStampa: #agricoltura alleata del nuovo #Minis… - CiccioAmar82 : RT @AntonelloZedda: infine, gli rammenta la decisione olandese di posporre ogni decisione sul Recovery Fund a dopo le loro elezioni e la fo… - AntonelloZedda : infine, gli rammenta la decisione olandese di posporre ogni decisione sul Recovery Fund a dopo le loro elezioni e l… - lospillo : SI DICE A RIGNANO 3 Il governo ha elaborato un Recovery Fund con 13 cartelle striminzite e noi lo mandiamo a casa.… - ralphfeldberg : @lorenzo32476873 @Davide19663174 @maronusielni @MMmarco0 Dopo ci sara anche il recovery fund che creera un nuovo miracolo economico... -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo Recovery

Resto al Sud

Pino Cabras, ispiratore delgruppo, che si chiamerà l'Alternativa c'è, ammette: 'Non solo ... È partito l'assalto al Mef: tutti i partiti vogliono sedersi al banchetto. L'idea è quella di ...Da attento osservatore dell'evoluzione delplan, ovvero la porzione delfund riservata all'Italia, non tralascio occasione per cercare di capirne di più anche se, ... Ilgoverno ..."Ora occorre sanare le perdite del bilancio relativo al 2020 e dare gambe al nuovo piano industriale e delle rotte. Ripartiremo appena finita la pandemia. I soci dovranno contribuire a risanare con im ...Paola Peruffo * I casi di femminicidio non si sono mai fermati, anzi, in concomitanza con il lockdown e le limitazioni degli spostamenti, gli episodi di violenza sulle donne hanno visto un ulteriore a ...